بالصور.. ضبط ثلاث عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، من ضبط ثلاثة عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف وطلقات نارية بمركز ناصر شمال المحافظة .

حيث شنت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر حملة مكبرة برئاسة عقيد وليد غازى "مفتش المباحث"، الرائد محمد الخولى "رئيس المباحث " والنقباء احمد حسين ، احمد عبدالتواب ،احمد خلاف ،كريم علاء، علاء سلطان ، معاونو مباحث المركز ، وتمت مداهمة المكان المختبىء فيه الثلاثة اشخاص.

وألقت القوات القبض على "أيمن ع.م"- 25سنة، عاطل، مقيم قرية كفور النيل بالفيوم مسجل خطر، بحوزته بندقية آلية و5 طلقات و"محمد ن.ف"- 23 سنة، عاطل، مقيم قرية سيدي نيل بمركز سنورس، بالفيوم، بحوزته بندقية بمب أكشن و4 طلقات و"حسن س.م" عاطل، مقيم قرية فيديمين بمركز سنورس بالفيوم، بحوزته بندقية بمب أكشن و3 طلقات .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.