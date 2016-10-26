الهلال الأحمر الإماراتي يسلم ميناء المكلا قاطرة بحرية

سلمت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ميناء المكلا اليمني قاطرة بحرية حديثة " التك "والتي دخلت الخدمة الملاحية وذلك في إطار الدعم المتواصل التي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" .

حضر حفل التسليم اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت وفواد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي والسيد خليفة النيادي نائب رئيس فريق الإمارات الإغاثي بحضرموت.

و عبر محافظ حضرموت عن سعادته بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الاماراتي على صعيد تقديم الخدمات الاغاثية ودعم مشاريع البنية التحتية .. مؤكدا أن هذا القاطرة البحرية التي قدمتها دولة الامارات العربية المتحدة وسلمت للميناء ستسهم في تفعيل كفاءته و رفع قدراته و تطويره أمام حركة الملاحة المتزايدة .

وقال إن الميناء لطالما عانى سنوات من صعوبات و تحديات كبيرة بوجود قاطرة بحرية بمحرك واحد فقط ليأتي الهلال الأحمر الإماراتي ويقدم هذه القاطرة للميناء والخاصة بقطر و إنقاذ البواخر المختلفة.

وأكد مطر الكتبي رئيس فريق الامارات الإغاثي بحضرموت في تصريح له بهذه المناسبة أن تزويد ميناء المكلا بهذا القاطرة البحرية يأتي في إطار حزمة من مشاريع البنية التحتية والمجتمعية وضعتها الهيئة إضافة إلى المشاريع التعليمية والطبية في عدة محافظات ومنها محافظة حضرموت.. لافتا إلى أن الهيئة مستمرة في مشاريعها التنموية والخدمية وذلك وفق خطة تفضي إلى تطوير آليات العمل والحركة والانتشار في مناطق المحافظة مترامية الأطراف.

وقال إن طاقم القاطرة البحرية على استعداد لتدريب فنيي وطافم القاطرة على أنظمة التشغيل والجوانب الفنية بها.. مؤكدا أن هذا الدعم سينعكس بصورة إيجابية على أداء الحركة الملاحية بالمحافظة وسيمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.

من ناحيته أعرب نائب رئيس مجلس مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية عن شكرة وتقديرة لدولة الامارات العربية المتحدة والهلال الأحمر الاماراتي لتقديمه قاطرة بحرية حديثة للميناء والتي تأتي استمرارا للجهود الخيرة ومشاريعه الانسانية بمجال البنية التحتية والمشاريع الخدمية بحضرموت .. مؤكدا أن رفد ميناء المكلا بهذه القاطرة البحرية سيعمل على إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات الفنية ورفع كفاءته ليواكب الحركة التجارية والملاحية المتزايدة.

و تم خلال حفل التسليم منح درع مؤسسة موانيء البحر العربي اليمنية لكل من محافظ حضرموت ونائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي تعبيرا عن شكر قيادة وموظفي المؤسسة للجهود المبذولة من قبلهما في توريد القاطرة البحرية الحديثة .

بعدها قام المحافظ بن بريك يرافقه خليفة النيادي وعدد من المسؤولين والفنيين بجولة داخل القاطرة البحرية واستمعوا من الطاقم إلى شرح عن مزاياها وخصائصها الملاحية خلال المناورات و الإرساء للبواخر وعمليات الإنقاذ الخارجية للسفن في حالات الطوارئ .

تجدر الإشارة إلى أن القاطرة البحرية تتميز بتعدد استخداماتها بمجال القطر و الإنقاذ الخارجي و صنعت عام 2007 و طولها 31 مترا و عرضها 9.50 أمتار و غاطسها 3.05 أمتار و إجمالي وزنها 199 طنا و مزودة بريشة دفع أمامية قوتها HP 350 ومسجلة في المنظمة العالمية البحرية ومزودة بجميع الأجهزة الملاحية حسب النظم الدولية ومن بينها أجهزة الطقس و نظام الاستغاثة و الإرسال.

>