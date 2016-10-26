منصور بن زايد يشهد التوقيع على اتفاقية النقل البري بين الامارات وعمان

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان مساء اليوم بفندق قصر البستان بالعاصمة العمانية مسقط التوقيع على اتفاقية التعاون بين حكومتي دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع .

يأتي ذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة كل منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم النقل البري الدولي للركاب والبضائع لمافيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقع الاتفاقية من جانب وفد الامارات معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومن جانب سلطنة عمان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات وذلك على هامش اجتماع الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا الاماراتية العمانية المشتركة المنعقد حاليا بفندق قصر البستان بمسقط.

كانت اجتماعات اللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة بدورتها الثامنة عشرة قد بدأت بفندق قصر البستان و ترأس الجانب الإماراتي فيها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والجانب العماني معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين والمختصين في الجانبين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية وتفعيل التنسيق بشأنهما للدفع بها إلى آفاق أرحب لما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.