أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو : مواطن يثير الجدل بعد سيره فى الشوارع يسب الناس بسبب ثورة الغلابة

  • مصر
  • 14
Google+ Print
بالفيديو : مواطن يثير الجدل بعد سيره فى الشوارع يسب الناس بسبب ثورة الغلابة بالفيديو : مواطن يثير الجدل بعد سيره فى الشوارع يسب الناس بسبب ثورة الغلابة

أثار مواطن اليوم الحيرة فى اذهان المارة فى الشوارع بمدينة طنطا حيثوا تفاجئوا به يحمل ميكروفونا و سماعة مكبرة للصوت يمشى به متحدثا الى الشباب يحذرهم من خطر الانخراط فى الدعوة لحدوث تظاهرات فى فى شهر نوفمبر كما اطلق عليها نشطاء الفيس بوك اسم ” ثورة الغلابة “.

ويظهر فى الفيديو رجل يرتدى تيشرت ويحمل الميكرفون يتحدث هل يعقل ان تنادى ثورة بالجوعى و يترتب على ذلك مقتل عميد بالقوات المسلحة على ايدى الارهابيين او يراق دم ابناء الشعب فى سيناء بسبب ذلك ، ووصف الشباب بالاغبياء والذين لا يدركون ما يفعلون بسبب تفكيرهم السطحى وعدم وعيهم للمخاطر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟