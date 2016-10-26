بالفيديو : مواطن يثير الجدل بعد سيره فى الشوارع يسب الناس بسبب ثورة الغلابة

شيماء مصطفى

أثار مواطن اليوم الحيرة فى اذهان المارة فى الشوارع بمدينة طنطا حيثوا تفاجئوا به يحمل ميكروفونا و سماعة مكبرة للصوت يمشى به متحدثا الى الشباب يحذرهم من خطر الانخراط فى الدعوة لحدوث تظاهرات فى مصر فى شهر نوفمبر كما اطلق عليها نشطاء الفيس بوك اسم ” ثورة الغلابة “.

ويظهر فى الفيديو رجل يرتدى تيشرت ويحمل الميكرفون يتحدث هل يعقل ان تنادى ثورة بالجوعى و يترتب على ذلك مقتل عميد بالقوات المسلحة على ايدى الارهابيين او يراق دم ابناء الشعب فى سيناء بسبب ذلك ، ووصف الشباب بالاغبياء والذين لا يدركون ما يفعلون بسبب تفكيرهم السطحى وعدم وعيهم للمخاطر .

شبكةعيونالإخبارية

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