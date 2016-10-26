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البابا تواضروس: مؤتمر شرم الشيخ يفتح صفحة جديدة بين الدولة والشباب

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البابا تواضروس: مؤتمر شرم الشيخ يفتح صفحة جديدة بين الدولة والشباب البابا تواضروس: مؤتمر شرم الشيخ يفتح صفحة جديدة بين الدولة والشباب

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد حاليًا في شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح يفتح صفحة جديدة لنظرة الدولة وقياداتها والمسؤولين للشباب.

وأضاف البابا تواضروس في عظته الأسبوعية بكنيسة مارجرجس بحي الظاهر مساء اليوم الأربعاء إن « بلد شابة لأن نسبة كبيرة من السكان في سن الشباب»، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بهذا المؤتمر وورش العمل والمناقشات التي تجري به مما يؤكد أن هناك صفحة جديدة مع الشباب لتجديد روح مصر.

وأشار إلى أن هناك برنامجا رئاسيا لإعداد القادة يضم عشرات الشباب، وقال «قدموا عروضًا أمس في المؤتمر عن هذا البرنامج، وكيف يساعدون الشباب على التفكير والإبداع»، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يمثل بداية عصر جديد في رؤية مستقبل مصر.

وأستطرد “نتمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر، وأن تنتقل كل ما تم فيه من مناقشات لأرض الواقع”.

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