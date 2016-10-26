نائب طلخا: نلتقى بـ3 وزراء لحل مشكلة سائقى النقل المبرد الأحد المقبل

قال محمد نجاح الشورى، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، في تصرح خاص لـ "اليوم السابع"، نحن اجتمعنا اليوم مع أصحاب سيارات النقل المعتصمين، لأنها مهنة أساسية ولا يصح أن نهدر مطالبهم، وهي مطالب شرعية وسنلتقي بهم يوم الأحد، وسنلتقي بوزير النقل، ووزير الداخلية ووزير الخارجية، للتأكيد على ضرورة تفعيل بنود اتفاقية النقل الدولي، وتأكيد المطالب الشرعية في المعاملة بالمثل.

وأضاف "الشورى" ولابد أن نتعامل مع الدول الأخرى كما تتعامل معنا، ولابد أن يتم إلتزام السيارات الأجنبية بخطوط سيرها، وعدم التزامهم يؤدي إلى كساد إقتصادي، لإن فيه بيوت مفتوحة من السيارات النقل، وتعطيل أسطول النقل المصري لصالح الأسطول الأجنبي يصبح كارثة اقتصادية كبرى.

وتابع "الشورى" وإن لم نبحث نحن كنواب عن أصحاب تلك المطالب الشرعية، فبالتالي لن تكون لنا شرعية، ونحن نعدهم أمام الله، أن نتخذ خطوات جادة في مجلس النواب، ومع كافة النواب والمسؤلين، وسنصل لحل، وسيشعرون بذلك من يوم الأحد المقبل، ونحن لم نأت لاعتصامهم من أجل فض الاعتصام، إنما للتضامن معهم، ولسماع شكاويهم، ولتحقيق مطالبهم، والوقوف بجانب مطالبهم المشروعة.