تأجيل دعوى تطالب الإعلامى أحمد يونس بتعويض مليون جنيه إلى جلسة 3 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولى اقتصادى بمحكمة القاهرة الابتدائية، اليوم الأربعاء، دعوى قناة "نجوم إف إم" ضد الإعلامى أحمد يونس وقناة "راديو 90 90"، بسبب برنامج " على القهوة"، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لورود تقرير الخبراء.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم رئيس مجلس إدارة شركة النيل للانتاج الإذاعى "طارق أمين"، المالكة لقناة "نجوم إف إم" بدعوى قضائية ضد أحمد يونس، تطالبه بتعويض مالى قدره مليون جنيه.



> وكما جاء بصحيفة الدعوى فإن الشركة المدعية فؤجئت بتقدم "يونس" باستقالته فى العام الماضى، إلا أن القناة خاطبته برفض الاستقالة التزامًا بالتعاقدات المبرمة بينهما، ولكنها فؤجئت بتعاقده مع قناة إذاعية أخرى، وتقديم برنامج إذاعى جديد " كلام معلمين".

وتبين أن البرنامج الجديد يحمل نفس فكرة ومضمون برنامج "على القهوة"، على حسب قولها، لذلك تقدمت القناة بدعوى قضائية للحصول على تعويض من الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها.