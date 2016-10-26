أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى تطالب الإعلامى أحمد يونس بتعويض مليون جنيه إلى جلسة 3 ديسمبر

Google+ Print
تأجيل دعوى تطالب الإعلامى أحمد يونس بتعويض مليون جنيه إلى جلسة 3 ديسمبر تأجيل دعوى تطالب الإعلامى أحمد يونس بتعويض مليون جنيه إلى جلسة 3 ديسمبر

> كتبت ندى سليم

أجلت الدائرة الأولى اقتصادى بمحكمة القاهرة الابتدائية، اليوم الأربعاء، دعوى قناة "نجوم إف إم" ضد الإعلامى أحمد يونس وقناة "راديو 90 90"، بسبب برنامج " على القهوة"، إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل لورود تقرير الخبراء. 

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم رئيس مجلس إدارة شركة النيل للانتاج الإذاعى "طارق أمين"، المالكة لقناة "نجوم إف إم" بدعوى قضائية ضد أحمد يونس، تطالبه بتعويض مالى قدره مليون جنيه.


> وكما جاء بصحيفة الدعوى فإن الشركة المدعية فؤجئت بتقدم "يونس" باستقالته فى العام الماضى، إلا أن القناة خاطبته برفض الاستقالة التزامًا بالتعاقدات المبرمة بينهما، ولكنها فؤجئت بتعاقده مع قناة إذاعية أخرى، وتقديم برنامج إذاعى جديد " كلام معلمين".

وتبين أن البرنامج الجديد يحمل نفس فكرة ومضمون برنامج "على القهوة"، على حسب قولها، لذلك تقدمت القناة بدعوى قضائية للحصول على تعويض من الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365