أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمرأة العربية: مكياج طبيعي بشفاه صاخبة

Google+ Print

الأربعاء 26-10-2016 13:28

يعود أحمر الشفاه الأحمر إلى أساسيات المكياج لهذا الفصل. هذا اللون يسلط الضوء على جمال شفتيك، لا سيما إذا حافظت على بشرة نقية ووجه مشرق. لذلك ننصحك بأن تصحّحي كل أخطاء الوجه بالمكياج وتؤسسيه بشكل طبيعي مع القليل من الكحل الأسود على عينيك قبل الانتقال إلى أحمر الشفاه الأحمر.
إليك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" كلّ ما تحتاجين إليه لمكياج طبيعي بشفاه صاخبة:

1.كونسيلر " أنتي سارن كوريكتور" Anti Cernes Correcteurs من " غيرلان" Guerlain.
2. برايمر " لوك ات س س أي برايمر" من " كات فون" Kat Von.
3. كريم أساس " ستوديو فيكس"Studio Fix من " ماك" Mac.
4. بودرة الوجه " هارموني" Harmonie من " جيفنشي" Givenchy.
5. بودرة الوجنتين " ديور بلاش سكالت" Dior Blush Sculpt من " ديور" Dior.
6. قلم كحل أسود " نوي كاجال" Nuit Kajal من " سيفورا" Sephora.
7. قلم تحديد الشفاه " ليب لاينير" Lip Liner من " ساين" Sane
8. أحمر الشفاه " جولي روج" Joli Rouge من " كلارنس" Clarins
9. ملمع الشفاه " فالفيت ليب غليد" Velvet Lip Glide من " نارس" Nars.
10.طلاء أظافر أسود " لو فرني" Le Vernis من " شانيل" CHANEL.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي