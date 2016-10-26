للمرأة العربية: مكياج طبيعي بشفاه صاخبة

يعود أحمر الشفاه الأحمر إلى أساسيات المكياج لهذا الفصل. هذا اللون يسلط الضوء على جمال شفتيك، لا سيما إذا حافظت على بشرة نقية ووجه مشرق. لذلك ننصحك بأن تصحّحي كل أخطاء الوجه بالمكياج وتؤسسيه بشكل طبيعي مع القليل من الكحل الأسود على عينيك قبل الانتقال إلى أحمر الشفاه الأحمر.

إليك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" كلّ ما تحتاجين إليه لمكياج طبيعي بشفاه صاخبة:

1.كونسيلر " أنتي سارن كوريكتور" Anti Cernes Correcteurs من " غيرلان" Guerlain.

2. برايمر " لوك ات س س أي برايمر" من " كات فون" Kat Von.

3. كريم أساس " ستوديو فيكس"Studio Fix من " ماك" Mac.

4. بودرة الوجه " هارموني" Harmonie من " جيفنشي" Givenchy.

5. بودرة الوجنتين " ديور بلاش سكالت" Dior Blush Sculpt من " ديور" Dior.

6. قلم كحل أسود " نوي كاجال" Nuit Kajal من " سيفورا" Sephora.

7. قلم تحديد الشفاه " ليب لاينير" Lip Liner من " ساين" Sane

8. أحمر الشفاه " جولي روج" Joli Rouge من " كلارنس" Clarins

9. ملمع الشفاه " فالفيت ليب غليد" Velvet Lip Glide من " نارس" Nars.

10.طلاء أظافر أسود " لو فرني" Le Vernis من " شانيل" CHANEL.