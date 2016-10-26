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هجوم مسلح على ناقلة غاز قرب مضيق «باب المندب» قبالة اليمن

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هجوم مسلح على ناقلة غاز قرب مضيق «باب المندب» قبالة اليمن هجوم مسلح على ناقلة غاز قرب مضيق «باب المندب» قبالة اليمن

أرشيفية

قال مسؤولون بقطاعي الأمن والشحن اليوم الأربعاء، إن مهاجمين مجهولين هاجموا ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن قرب مضيق باب المندب في إثارة جديدة للتوتر بمنطقة يمر منها الكثير من النفط للأسواق العالمية.

وقع الحادث وهو الأول على سفينة تجارية منذ يوليو بعد هجوم بصواريخ في الأسابيع الأخيرة أطلقت من اليمن على سفن عسكرية منها سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأثارت مخاطر على حركة الشحن التجاري.

وبحسب “رويترز” قالت مجموعة تيكاي للشحن إن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال جاليسيا سبيريت واجهت “هجوما لقراصنة على ما يبدو وهي قبالة سواحل اليمن” يوم 25 أكتوبر.

وقالت الشركة “لم يتمكن أي طرف ثالث من اعتلاء ظهر السفينة خلال الحادث وكل أفراد الطاقم بخير.”

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