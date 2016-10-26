الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، مع تشكل بعض السحب شرقا ظهرا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل بعض الضباب /الضباب الخفيف غربا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 20 / 30 كم/ ساعة بوجه عام .

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> البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة 17:42 دقيقة مساء.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 38 24 80 20 .

> دبي 37 25 70 25 .

> الشارقة 37 23 80 30.

> عجمان 37 24 80 25.

> أم القيوين 36 23 85 25 .

> رأس الخيمة 38 24 80 25 .

> الفجيرة 34 26 60 30.

> العين 37 23 85 15 .

> ليوا 38 20 95 20 .

> الرويس 35 22 90 25 .

> السلع 35 24 90 25.

> دلما 33 25 85 35 .

> طنب الصغرى 34 26 80 20 .

> طنب الكبرى 34 26 80 20 .

> أبوموسى 34 26 80 20.