صحة دبي تحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

حذرت هيئة الصحة بدبي أفراد المجتمع من الاستخدام المفرط والعشوائي للمضادات للحيوية لعلاج أمراض الشتاء دون الحاجة الفعلية لها.

وقالت الدكتورة ندى الملا أخصائية طب الأسرة مديرة الشؤون الطبية بمركز البرشاء الصحي إن أكثر من 90 بالمائة من أمراض الشتاء المتعلقة بالزكام والرشح والالتهابات والقصبات الهوائية ناتجة عن فيروسات لا تحتاج إلى مضادات حيوية للعلاج .. مشيرة إلى أهمية هذه المضادات في مكافحة العدوى البكتيرية وقدرتها على انقاذ الحياة في حال الاستخدام الصحيح لها إلا أن استخدامها في مكافحة العدوى الفيروسية يشكل فرصة سانحة لزيادة مقاومة البكتيريا لها وفقدانها لفعاليتها.

وقالت ان علاج أمراض الشتاء يكون من خلال استخدام الأدوية الخافضة للحرارة أو المضادة للاحتقان لتخفيف أعراض المرض إضافة إلى استخدام بعض الوصفات المنزلية مثل الإكثار من شرب السوائل الدافئة كالشوربة والزنجبيل والشاي الأخضر وأعشاب البابونج والميرامية وغيرها من الوصفات الطبيعية.