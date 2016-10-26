تأييد حبس عضو ٦ إبريل سنة مع الشغل لإدارة صفحة تحرض ضد الدولة

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، برفض استئناف عضو بحركة 6 أبريل، على حبسه سنة مع الشغل وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بتهمة إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، لنشر أخبار كاذبة هدفها التحريض ضد مؤسسات الدولة، وتأييد حكم أول درجة.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية، رقم 4687 لسنة 2016، قيام المتهم ممدوح صفوت، بإدارة صفحة تسمى “القبطي الأسود”، مدون بها عبارة “ضرورة حشد الجمع لقتل رجال الشرطة والقضاء والجيش والإعلام في مصر؛ وذلك لأنهم خارجين عن الدين الإسلامي”.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، من ضبط أحد الصفحات الإلكترونية، والتي تحث على قلب نظام الحكم وتحاول استقطاب العديد من الشباب للتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش والقضاء.