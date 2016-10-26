القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة جبلية في بني سويف‎

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، برئاسة المقدم محمد الخولي، رئيس الوحدة، القبض علي 3 أشخاص من بينهم مسجر خطر، وبحوزتهم بندقية ألية وبندقيتان بمب أكشن و10 طلقات متنوعة.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز ناصر، تفيد بحيازة 3 أشخاص لأسلحة نارية غير مرخصة، بمنطقة جبلية دائرة المركز واقعة بطريق صحراوي.

وعلي الفور تشكلت حملة من وحدة المباحث، وتمكنت من ضبط “أيمن.ع. م”، 25 عام، عاطل، ومقيم بقرية كفور النور، بالفيوم، ومسجل خطر، و “محمد.ن.ف، 23 عام، عاطل، ومقيم، بسيدي نيل، مركز سنورس بالفيوم، و”حسن.س.م”، عاطل، ومقيم في ديمين مركز سنورس الفيوم، وبحيازتهم بندقية خرطوش، وبندقيتان “بمب أكشن”، و10 طلقات متنوعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري عرض المتهمين علي النيابة.