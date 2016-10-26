أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة جبلية في بني سويف‎

Google+ Print
القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة جبلية في بني سويف‎ القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بمنطقة جبلية في بني سويف‎

أرشيفية

ألقت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، برئاسة المقدم محمد الخولي، رئيس الوحدة، القبض علي 3 أشخاص من بينهم مسجر خطر، وبحوزتهم بندقية ألية وبندقيتان بمب أكشن و10 طلقات متنوعة.

وكانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز ناصر، تفيد بحيازة 3 أشخاص لأسلحة نارية غير مرخصة، بمنطقة جبلية دائرة المركز واقعة بطريق صحراوي.

وعلي الفور تشكلت حملة من وحدة المباحث، وتمكنت من ضبط “أيمن.ع. م”، 25 عام، عاطل، ومقيم بقرية كفور النور، بالفيوم، ومسجل خطر، و “محمد.ن.ف، 23 عام، عاطل، ومقيم، بسيدي نيل، مركز سنورس بالفيوم، و”حسن.س.م”، عاطل، ومقيم في ديمين مركز سنورس الفيوم، وبحيازتهم بندقية خرطوش، وبندقيتان “بمب أكشن”، و10 طلقات متنوعة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري عرض المتهمين علي النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا