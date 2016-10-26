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شرطة جنوب أفريقيا تفرق تظاهرات طلابية أمام البرلمان

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شرطة جنوب أفريقيا تفرق تظاهرات طلابية أمام البرلمان شرطة جنوب أفريقيا تفرق تظاهرات طلابية أمام البرلمان

أرشيفية

استخدمت الشرطة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تظاهرات لطلاب تجمعوا أمام مبنى البرلمان لإبداء اعتراضهم على مصروفات التعليم الجامعي.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن الطلاب نظموا تظاهراتهم بالتزامن مع إلقاء وزير مالية البلاد بريفين جوردان بيانًا له بشأن خطة الميزانية على المدى المتوسط.

وكانت التظاهرات الطلابية قد اشتعلت بعدد من الجامعات بأنحاء البلاد منذ الشهر الماضي بعدما أعلن وزير التعليم بليد انزيماندى عن خطط حكومية لرفع مصروفات التعليم الجامعي بنسب قد تصل إلى 8%.

أ ش أ

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