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«الصحة» تستقبل وفد «الجايكا» اليابانى لتنمية الموارد البشرية بالقطاع الطبى

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«الصحة» تستقبل وفد «الجايكا» اليابانى لتنمية الموارد البشرية بالقطاع الطبى «الصحة» تستقبل وفد «الجايكا» اليابانى لتنمية الموارد البشرية بالقطاع الطبى

الجايكا

استقبلت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، وفد من هيئة التعاون الياباني «الجايكا»، وممثلى من وزارة التعليم العالى، لبحث تنمية الموارد البشرية فى القطاع الطبى، وتأتى هذه الزيارة نتيجة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة اليابان، والتى قام بها فى فبراير من العام الماضى، حيث تم توقيع مذكرة تعاون لتعزير العلاقات بين الدولتين في عدة مجالات منها الصحة.

وأوضح الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للتنمية البشرية والتدريب، أنه تم الاتفاق على مذكرة تعاون بين الجانب اليابانى فى مجال التدريب للكوادر الطبية في التخصصات المختلفة، مشيرًا الى أن المجالات ستكون فى الإسعاف والتمريض وإدارة المستشفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جاري توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وهيئة التعاون الياباني «الجايكا»، ستكون من خلال سلسلة اجتماعات متتالية، لافتًا إلى أن التدريب سيشمل الجانب العملي والتدريب علي راس العمل، لكلا من الأطباء والتمريض، بما سيساهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، ومواكبة التطورات العلميه والعملية ونقل الخبره اليابانية لتطبيقها علي المجال الصحي بمصر.

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