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اتحاد الإذاعة والتلفزيون‎ يتسلم درع الجامعة الأهلية بالبحرين

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اتحاد الإذاعة والتلفزيون‎ يتسلم درع الجامعة الأهلية بالبحرين اتحاد الإذاعة والتلفزيون‎ يتسلم درع الجامعة الأهلية بالبحرين

الوفد خلال تسليم مجدي لاشين الدرع

يزور وفد من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين، في مهمة إعلامية لتسليم درع الجامعة الأهلية إلى رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

ومن المقرر أن يتسلم مجدي لاشين، رئيس التليفزيون، الدرع بتفويضٍ من صفاء حجازي، رئيس الاتحاد .

ويتكون الوفد من 17 عضوًا من الإعلاميين وطلبة الإعلام.

ومن المقرر أن يقوم الوفد – على هامش الزيارة – بجولة ثرية تنقسم إلى ثلاث أيام من الزيارات الهامة، والتي تتضمن مدينة الإنتاج الإعلامي، قطاع الأخبار واستديوهات التلفزيون، فضلًا عن مجلة الاذاعة والتلفزيون .

ويناقش الوفد بروتوكول تعاون مشترك “إعلامي وثقافي” بين البلدين .

 

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