هاشتاج "مصر عظيمة بشبابها" يتصدر "تويتر" تزامنًا مع مؤتمر شرم الشيخ

تصدر هاشتاج "مصر عظيمة بشبابها" موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، تزامنًا مع المؤتمر الوطنى الأول للشباب المقام حاليًا فى مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المغردون عبر الهاشتاج الذى احتل الصدارة فى قامة الأكثر تداولاً بأكثر من 13 ألف تغريدة، أن تقدم مصر لا يتم إلا بشبابها الذى يبنى ويعمر بأفكار لمستقبل أفضل لبلده، وليس بالشباب الذى يحمل السلاح، مشيدين فى الوقت نفسه بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى منح الفرصة لشباب مصر للتحدث عن الأزمات التى يواجهونها وإيجاد طرق مبتكرة لحلها.

فقالت لمياء: "مصر عظيمة بالشباب اللى بتبنى بلد وتعمرها بأفكارها المستقبلية وليس بالشباب اللى بتمسك مولوتوف وسلاح"، بينما قال أحمد: "مصر أفضل بشبابها أصحاب الطموحات، الذين قرروا أن يرتقوا بمعيشتهم بجهد وشرف فى مصر.. الذين إذا عملوا أتقنوا العمل.. وإذا تاجروا كانوا رموز الأمانة".

وقال أحد النشطاء يدعى "محمد"، إن الرئيس السيسى منح الفرصة لشباب مصر للتحدث عن الأزمات التى يواجهونها وإيجاد طرق مبتكرة لحلها، فيما أضاف "محمد": "أول رئيس مصرى منذ عقود يعمل مؤتمرًا للشباب، السيسى بيعمر مصر بأيدى الشباب الرئيس يصنع الأمل من جديد".

ومن جانبها قال ندا: "عاشت مصر بشبابها اللى مقدرين ظروفها واقفين فى ظهرها"، وقالت زهرة: "صباح الأمن والأمان من أرض الأنبياء والسلام.. السيسى مع ٣٠٠٠ شاب فى ماراثون للدراجات بشرم الشيخ ويبعث رسالة سلام للعالم".