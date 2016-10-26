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البشير سيعين رئيسا لوزراء السودان لاول مرة منذ توليه السلطة

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البشير سيعين رئيسا لوزراء السودان لاول مرة منذ توليه السلطة البشير سيعين رئيسا لوزراء السودان لاول مرة منذ توليه السلطة

> الخرطوم (أ ف ب)

اعلن مسؤول سوداني اليوم الاربعاء ان الرئيس السودانى عمر البشير سيعين رئيسا للوزراء لاول مرة منذ وصوله للسلطة عام 1989 .

 

واطاح البشير برئيس الوزراء الصادق المهدي في انقلاب بمساندة الزعيم الاسلامي حسن الترابي، قبل ان يلغي هذا المنصب.

 

واعلن وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون امام المجلس الوطني ان البشير اقترح اجراء تعديلات في دستور البلاد اعتمادا على توصيات الحوار الوطني الذي استغرق عاما.

 

واوضح ان الرئيس السوداني يريد عبر هذا الاقتراح نقل جزء من سلطاته لرئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني الذي جرى بين ومجموعة من معارضيها، متوقعا تعيينه خلال الشهرين المقبلين.

 

 


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