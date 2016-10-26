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رفض استشكال «جميلة سرير الدين» على حبسها عامين في اتهامهما بالتظاهر

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رفض استشكال «جميلة سرير الدين» على حبسها عامين في اتهامهما بالتظاهر رفض استشكال «جميلة سرير الدين» على حبسها عامين في اتهامهما بالتظاهر

جميلة سريرالدين – أرشيفية

قضت محكمة جنح مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، برفض الاستشكال المُقدم من جميلة سريرالدين، لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين، بتهمة التظاهر في ذكرى محمد محمود ٢٠١٥.

وتقدم المحامي أنس سيد، دفاع المتهمة، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسها سنتين لحين الفصل في الطعن المقدم منهم، ولتمكينها برعاية أطفالها.

وكانت محكمة جنح عابدين، قضت في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين، بالحبس سنتين لخمسة أشخاص إثر تظاهرهم بشارع محمد محمود عند تقاطعه مع شارع شريف في ذكرى محمد محمود.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الخمسة خرق قانون التظاهر ما أدى للإخلال بالأمن العام، والتجمهر وتعريض السلم العام للخطر.

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