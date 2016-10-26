16 قضية حصيلة حملة تموينية بأسوان

شنت مباحث التموين بأسوان، حملة تموينية، شارك فيها قيادات مديرية أمن أسوان وإدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع مجلس مدينة أسوان والصحة ومديرية التموين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 قضية تموينية، إذ ضبط 372 برطمان عسل أسود منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمخزن "نور الدين.ى" بدائرة قسم أول أسوان، وتحرر المحضر رقم 15245 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان.

وتم ضبط 34 كيلو جرام كبدة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، بمحل "أحمد.ا" بدائرة قسم ثان أسوان، وتحرر المحضر رقم 4174 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان.

وفى مجال ضبط قضايا السلع المهربة جمركياً، تم ضبط 150 علبة سجائر مستوردة ماركات مختلفة مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية، بمحل "محمود.س" بدائرة قسم ثان أسوان، وتحرر المحضر رقم 4175 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان.

وفى مجال ضبط قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، تم ضبط اسطوانة بوتاجاز منزليه، بمقهى "سيد.س" بدائرة قسم أول أسوان، لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتحرر المحضر رقم 15182 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان.

وأيضاً اسطوانة بوتاجاز منزليه بمطعم "فتحى.ن" بدائرة قسم ثان أسوان، لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها، وتحرر المحضر رقم 4176 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان.

وفى مجال ضبط قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، وتم تحرير 2 محضر ضد أصحاب محال بقالة وهواتف محمولة لقيامهم ببيع كروت شحن وسجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4173 لسنة 2016 جنح قسم ثان أسوان، والمحضر رقم 15179 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان.