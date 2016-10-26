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النيابة الإدارية تحقق فى خطأ كارثى بكتاب الدين للصف الخامس الابتدائى

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النيابة الإدارية تحقق فى خطأ كارثى بكتاب الدين للصف الخامس الابتدائى النيابة الإدارية تحقق فى خطأ كارثى بكتاب الدين للصف الخامس الابتدائى

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية لنيابة التعليم القسم الأول بالقاهرة، الأربعاء، واقعة وجود خطأ كارثي في كتاب الدين بالصف الخامس الابتدائي للتحقيق العاجل بها.

وكان أحد المواقع نشر بتاريخ الأحد الموافق 16/10/2016 خبر بعنوان ” بالصور: خطأ كارثي في كتاب الدين بالصف الخامس الابتدائي.”

وجاء في تفاصيل الخبر وجود خطأ فادح في كتاب التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، وبالتحديد في سورة “التكوير”، الآية رقم 24، الصفحة رقم 67، حيث أن الآية ناقصة، وتضمن الخبر أيضاً استياء المسئول عن جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس ، من قيام المسئولين بوزارة التربية والتعليم بتسليمهم الكتب الدراسية وبها هذه الأخطاء، متسائل عن مراجعة المختصين بالوزارة للمناهج قبل طباعتها.

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