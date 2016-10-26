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شباب مؤتمر شباب شرم الشيخ يعلنون دعمهم لجهود الرئيس للإصلاح

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شباب مؤتمر شباب شرم الشيخ يعلنون دعمهم لجهود الرئيس للإصلاح شباب مؤتمر شباب شرم الشيخ يعلنون دعمهم لجهود الرئيس للإصلاح

>أ ش أ

 أشاد الشباب المشارك فى المؤتمر القومى الأول للشباب المنعقد بشرم الشيخ حاليا بإعلان الرئيس عبد الفتاح تشكيل لجنة من الشباب لمراجعة أوضاع السجناء من الشباب وتقديم تقرير عن حالاتهم تمهيدا للإفراج عنهم وفقا للقانون والدستور ودعوته لتمثيل الشباب في الوزارات والمحليات والمراكز القيادية وتخصيص مؤتمر سنوي في شهر نوفمبر للشباب ودعوته لكل أبناء الشعب المصرى للعمل ودحر الشائعات والتصدى لمن يحاولون إعاقة مسيرة للتقدم والتنمية.

كما أعلن الشباب من مختلف الأحزاب والمحافظات والجهات المشاركة بالمؤتمر المنعقد برعاية الرئيس السيسى ليومه الثانى دعمهم ومساندتهم للجهود التي يبذلها الرئيس السيسى للخروج بالبلاد من المرحلة الحالية وتخطى العقبات الاقتصادية التي نواجهها وانهم سيكونون درعا وطنيا قويا وراء الرئيس كجزء من شعب مصر لمساندته ضد المغرضين  الذين يسعون لتشويه المجتمع واثارة المشاكل الاقتصادية.

وثمن الشباب التنوع المتميز من كل شباب وفتيات مصر المشاركين بفاعليات ومناقشات المؤتمر بكل حرية وشفافية ، مؤكدين انها فرصة للحوار بين شباب مصر وانفسهم وبينهم و الوزراء والمسئولين ، وقالوا إنها الفرصة الأولى الحقيقية للحوار حول كل ما يخص شباب مصر ، مطالبين في ذات الوقت باتاحة فرص اكبر للشباب المشارك للحوار بوقت أكبر لطرح كل أفكارهم ومشاكلهم ومقترحاتهم خاصة مع هذا الزخم المتميز من المسئولين والخبراء .

وأكد كل من المهندس محمود مرشدى ويحيى زكريا وحسام سامى من حزب المصريين الأحرار من المشاركين بالمؤتمر أن مبادرة الرئيس السيسى بتشكيل لجنة من الشباب لبحث الافراج عن الشباب الموقوف مبادرة أبوية طيبة من الرئيس السيسى تعبر عن آمال كل شباب مصر بإعادة النظر في حالات الشباب الموقوف والافراج عمن يثبت عدم تورطه في اعمال عنف ، مبينين أن ذلك يبعث برسالة طمأنة لامهات وأباء هؤلاء الشباب بل وكل شعب مصر.

كما أعرب كل من عبد الرحمن مجيب من شباب حزب المؤتمر ، ورانا هريدى من حزب المصرين الاحرار، والمهندس يحى زكريا من شباب المؤتمر عن سعادتهم للتنوع الكبير لشباب مصر المشارك في المؤتمر بشرم الشيخ سواء على صعيد المحافظات او الأحزاب أو البرنامج الرئاسي للشباب وممثلى مراكز الشباب والفتيات مما منح الفرصة لتبادل الرؤى بين شباب مصر بكل تنوعهم وتبادل الآراء حول مشاكلهم وحلها والحوار الشفاف مع المسئولين والمختصين.


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