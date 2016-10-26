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الأرصاد: أمطار بالقاهرة تصل لحد السيول على سيناء والبحر الأحمر.. غدا

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الأرصاد: أمطار بالقاهرة تصل لحد السيول على سيناء والبحر الأحمر.. غدا الأرصاد: أمطار بالقاهرة تصل لحد السيول على سيناء والبحر الأحمر.. غدا

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، غدا الخميس، تكاثر السحب الممطرة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وتكون غزيرة على سيناء وجنوب البلاد وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر تصل لحد السيول ليسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة جنوبا نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 21 29

الإسكندرية 22 25

مطروح 21 25

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

بلطيم 22 27

الإسماعيلية 17 29

السويس 18 29

العريش 17 29

نخل 13 26

طابا 15 27

الطور 20 26

مرسى علم 22 29

الغردقة 22 28

شرم الشيخ 23 29

رفح 16 28

كاترين 13 21

سيوة 19 26

المنيا 20 30

الفيوم 20 30

رأس سدر 18 30

أبوسمبل 18 31

وسط الدلتا 21 29

أسيوط 17 30

سوهاج 18 29

الأقصر 21 32

أسوان 20 32

شلاتين 27 30

حلايب 27 30

الوادى الجديد 19 30

قنا 20 29

نويبع 23 27

السلوم 21 25

 

 

 


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