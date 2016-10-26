المرصد السوري: مقتل 5 أشخاص فى غارات جوية على ريف إدلب الغربي

ذكر المرصد السوري، صباح اليوم الأربعاء، أن خمسة أشخاص قتلوا فى غارات جوية على مدينة جسر الشغور وأطرافها بريف إدلب الغربي.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 16 مصابا بعضهم فى حالات خطرة.

وفى محافظة دير الزور، قتل عنصران من تنظيم “داعش” الارهابى بعد تفجير قوات النظام لنفق فى حي العرفي بمدينة دير الزور.

وتجددت الاشتباكات بين قوات النظام من طرف، وفصائل المعارضة من طرف آخر فى عدة محاور بجبل الأكراد فى ريف اللاذقية الشمالى.

وارتفع إلى 12 عدد عناصر حزب الله اللبناني الذين قتلوا خلال قصف واشتباكات مع فصائل المعارضة بجنوب مدينة حلب وريفها الجنوبي، فيما ارتفع إلى 14 عدد مقاتلى الفصائل الإسلامية والمقاتلة الذين قتلوا فى قصف واشتباكات مع قوات النظام فى محيط التلال التى تقدمت إليها قوات النظام بالريف الجنوبي لحلب.