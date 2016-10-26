ضبط ربة منزل وميكانيكى يصنعان الحشيش من مواد مخدرة وأعشاب بطنطا

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا من ضبط ربة منزل وميكانيكى يقومان بتصنيع حشيش من خامات مخدرة عبارة عن أعشاب وحنة وأقراص مخدرة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، يفيد بورود معلومات عن قيام "فاطمة م" 28 ربة منزل ومقيمة بشارع الجلاء و"طلعت م" 28 سنة ميكانيكى مقبم بمنطقة القرشى بتصنيع حشيش من خامات محلية بها مواد مخدرة على الفور أمر بسرعة تشكيل فريق بحث يتقدمه النقباء حسن داود وبسام حشكل معاونا المباحث.

وبعمل التحريات الأمنية تبين أن المتهمين يقومان باستخدام اسطوانة وطبق ألمونيوم ومعها غطاء خشبى على مقاس الطبق ويقومان بإحضار بعض الخلطات من العطارة وحنة وأقراص مخدرة لتصنيع مخدر الحشيش المضروب.

تم مداهمة مكان التصنيع وضبط المتهمين وبحوزتهم أدوات التصنيع وكمية من الأعشاب و2 كيلو خلطة و30 قرص أباتريل وعدد من القطرات الخاصة بالعيون، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.