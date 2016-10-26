محافظ مطروح: تنفيذ 5 مشروعات صرف صحي بتكلفة 160 مليون جنيه

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الأربعاء، اجتماعا للوقوف علي المعوقات التي تواجه مشروعات الصرف الصحي بحضور الأستاذ السيد الأمام السكرتير العام و المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد واللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، خلال بيان صادر عنه اليوم، شركة مياه الشرب الصرف الصحي ومديرية الاسكان بسرعة انهاء اجراءات طرح مناقصات 5 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 160 مليون جنيه لإنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلي محطة المعالجة وانشاء شبكة صرف امطار بمدينة مرسي مطروح واستكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح واستكمال مشروع احلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات و روافع الصرف الصحي والبدء في مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش.

وأكد أنه يتابع مشكلة تراكم مياه الصرف في قرية علوش مؤكدا بانه سيتم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بعد تنفيذ المشروع الكوري لمعالجة مياه الصرف بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

ووجه المحافظ لكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة التي تم أدراجها في خطة هذا العام وسيتم تخصيص لجان لمتابعة كافة مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة لتذليل كافة العقبات والوقوف علي مدي نسبة التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع قرر المحافظ رفع درجة الاستعداد لكافة أجهزة المحافظة لمتابعة مجري السيول مع بداية فصل الشتاء في القري والطرق السريعة بالتنسيق مع مراكز المدن الثمانية وإدارة المرور.