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زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر

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زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016 09:37 ص

>كتب عبد الرحمن سيد

توقفت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى منطقة العباسية مما أدى إلى توقف حركة المركبات فى الاتجاه القادم من رمسيس وفى طريقه إلى مدينة نصر ويقوم رجال المرور بواسطة الأوناش بسحب السيارات، وإنزالها من أعلى الكوبرى لتسيير حركة المركبات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بحادث مرورى أعلى كوبرى أكتوبر ، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لتنظيم حركة السيارات.

 

 

 

 


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