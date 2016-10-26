تموين الأسكندرية تداهم مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت المعدنية

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية برئاسة العميد ياسر حمد حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط في القطاع التمويني وإحكام السيطرة علي الأسواق وأسعار السلع الغذائية .

وأسفرت الحملة عن ضبط ( ن. ر 37 سنة )المدير المسئول عن سوبر ماركت لحيازته وعرضه 50 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر للبيع، و 12 عبوة سكر غير مدون عليها أية بيانات ومجهولة المصدر، و 130 كجم جبن بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي .

كما ضبط ( ع .ر 36 سنة) صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه 306 كجم سكر قام بعرضها للبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ووردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مفادها قيام ( ح .س 22 سنة) المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الزيوت المعدنية والشحومات " بدون ترخيص من الجهات المختصة " دائرة قسم شرطة ثان الرمل بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة الزيوت المعدنية والشحومات داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية " هان كوك – الفهد – ماتركس "،وعدم تدوينه عنوان المصنع على العبوات لتضليل الأجهزة الرقابية وإيهام جمهور المستهلكين بجودة منتجاته بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

تم إستهداف المصنع والقبض على المتهم وضبط بالمصنع 280 كرتونة شحوم ماركة الفهد، و26 كرتونة كوبلن ماركة هان كوك ، و 6 كرتونة زيت فرامل ماركة ماتركس، وبلغ إجمالي المضبوطات 5224 عبوة زيوت وشحومات بدون ثمة مستندات.