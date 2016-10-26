«العفو الدولية»: أمريكا قتلت 300 مدني سوري في 11 هجومًا

قالت منظمة العفو الدولية، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم “داعش” لم يتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في سوريا ، ويهون من أثر عملياته على المدنيين.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير الأبحاث بمكتب منظمة العفو الإقليمي في بيروت، في بيان: «حان الوقت لأن تقول السلطات الأمريكية الحقيقة عن حجم الضرر المدني الكامل الذي سببته هجمات التحالف في سوريا.»

وأضافت: «نخشى أن يكون التحالف بقيادة الولايات المتحدة يهون بدرجة كبيرة من الضرر الذي ألحقه بالمدنيين في عملياته في سوريا.»

وقالت المنظمة، إن ما يصل إلى 300 مدني قتلوا في 11 هجوما نفذه التحالف الأمريكي منذ سبتمبر 2014.

وقالت «معلوف»: «تحليل الأدلة المتاحة يوحي بأن قوات التحالف أخفقت في كل من هذه الحالات في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والأضرار على الأشياء المدنية».

وأضافت: «بعض هذه الهجمات ربما كانت هجمات غير متكافئة بل وهجمات عشوائية».