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السفير حمدي لوزا يصل القاهرة بعد إبلاغ رسالة من السيسي إلى سيلفاكير ميارديت

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السفير حمدي لوزا يصل القاهرة بعد إبلاغ رسالة من السيسي إلى سيلفاكير ميارديت السفير حمدي لوزا يصل القاهرة بعد إبلاغ رسالة من السيسي إلى سيلفاكير ميارديت

السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، قادمًا من جوبا عن طريق إثيوبيا بعد زيارة لجنوب السودان استغرقت ثلاثة أيام ، قام خلالها بإبلاغ رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح إلى رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميارديت .

والتقي نائب وزير الخارجية خلال زيارته مع النائب الأول لرئيس الجمهورية ، الفريق تعبان دينج جاي ، تلاها لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق أول بول مالونج ، ثم وزير الخارجية والتعاون الدولي دينج ألور ، حيث قام بمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات .

وقام نائب وزير الخارجية بزيارة العيادة المصرية في جوبا، ووحدتي الغسيل الكلوي ومناظير الجهاز الهضمي وغرفة العمليات المهداة من وزارة الدفاع المصرية لمستشفى جوبا العسكري، بالإضافة لزيارة محطة مياه الشرب في جامعة جوبا .

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