دواء عشبى لعلاج مرض السكر يقتل 4 أشخاص بالهند

كشف الموقع الطبى الأمريكى “Medical Express”، عن دواء عشبى مزعوم لعلاج مرض السكر والضغط، تسبب فى وفاة طبيب وثلاثة من مرضاه فى قرية جنوب الهند.

وأوضح التقرير أن هناك مريضًا آخر فى حالة حرجة فى مستشفى حكومية بالهند بعد أن شرب المشروب العشبى الذى قام بصناعته الطبيب فى عيادته فى قرية “Alagappuram” الهندية، فى ولاية تاميل نادو.

وقال ضابط فى الشرطة المحلية يدعى “Muthiah”: "كانوا فاقدين الوعى ويعانون من القيء ونقلوا إلى المستشفى حيث توفى أربعة منهم وآخر فى حالة حرجة".

وأشار ضابط الشرطة إلى أن الطبيب الذى فعل هذه الكارثة يدعى “Muthupandi”، وأنه كان يزور القرى فى هذه المنطقة لعلاج المرضى، وكانت له خلفية جنائية.

وقالت الطبيبة الحكومية “Jasline Rajiah”، إنه تم أخذ عينات من أحشاء المتوفين لتحليلها فى المختبر لتحديد سبب الوفاة، ويبدو أنه يشبه حالة من التسمم.

جدير بالذكر، أن هناك الآلاف من الهنود يلقى حتفهم ويكونون فريسة لأشخاص متنكرين فى زى الأطباء فى بلد لا يزال فيها نظام الرعاية الصحية ضعيفًا ومعظمهم فى المناطق الريفية.