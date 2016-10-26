كيم كردشيان تتنازل عن دعوى ضد موقع إتهمها بإختلاق تعرضها للسرقة

أكد محامي نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian إن موكلته تنازلت عن دعوى تشهير رفعتها على موقع إلكتروني زعم أنها اختلقت قصة تعرضها لسرقة مسلحة في باربس وذلك بعد تسوية الخلاف مع الموقع.

وأفادت وثيقة قضائية أن كردشيان سحبت الدعوى التي أقامتها هذا الشهر في نيويورك ضد موقع MediaTakeOut الإلكتروني الذي يهتم بأخبار المشاهير. وقال المحامي Andrew Brettler في رسالة بالبريد الإلكتروني: "جرى تسوية الأمر برضا الطرفين، وعليه تراجعنا طواعية اليوم عن الإجراء".

وكان موقع MediaTakeOut ذكر أن كردشيان (35 عاماً) لفقت حادث السرقة ثم قدمت مطالبة لشركة التأمين.

يشار الى أن كيم تعرضت تحت تهديد السلاح لسرقة مجوهرات قيمتها حوالى عشرة ملايين دولار على أيدي ملثمين قيدوها في شقتها في باريس في ساعة مبكرة يوم الثالث من أكتوبر-تشرين الأول.

رغم الحراسة ورجال الأمن... نجوم هوليوود تعرضوا للسرقة

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