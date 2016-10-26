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هكذا رد كريس هيمسورث على شائعة طلاقه

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الثلاثاء 25-10-2016 21:32

اختار النجم كريس هيمسورث Chris Hemsworth طريقة راقية ومميزة للرد على الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته إلسا باتاكي Elsa Pataky.

ونشر النجم البالغ من العمر 33 عاماً صورة مميزة تجمعه بزوجته البالغة من العمر 40 عاماً على إحدى صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، كدليل أن علاقتهما ما زالت مستمرة بشكل طبيعي.

وأرفق هيمسورث الصورة بتعليق كتب فيه : "أبحث عن زوجة أخرى حسبما قالت بعض الجرائد والمجلات"، ثم وجّه الكلام إلى زوجته: "لازلت تحبينني، صحيح؟"، فنشرت إلسا صورة لهما أيضاً، وكتبت عليها: "سأفعل دوماً. أحبك".

وكانت صحيفة أسترالية قد نشرت خبراً مفاده أن الثنائي انفصلا نهائياً، وقد نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية الخبر.

يشار إلى أن كريس هيمسورث ارتبط بـ إلسا باتاكي عام 2010، ولديهما الآن 3 أولاد.

 

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