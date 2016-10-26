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فيصل بن بندر يشكر «مياه الرياض»

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الشكر لمدير عام المياه بمنطقة الرياض والعاملين معه على الجهود الطيبة التي بذلت في انجاز المشاريع في محافظات المنطقة خلال العام ١٤٣٦ - ١٤٣٧هـ.

جاء ذلك في خطاب تلقاه مدير عام المياه بمنطقة الرياض م. حسن بن محمد الحسين من أمير الرياض، عقب اطلاعه على التقرير السنوي للمديرية خلال العام الحالي ١٤٣٦ - ١٤٣٧هـ والذي اشتمل على عرض مفصل للجهود التي بذلت لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظات منطقة الرياض وأهم المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذيها.

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