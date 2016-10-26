أحلام مستغانمي غاضبة من أمل بشوشة: إذا اتصلت بي لن أرد

عبرت الكاتبة أحلام مستغانمي عن استيائها من سرقة رواية "الأسود يليق بك "واستخدامها في مسلسل "مدرسة الحب"، وقالت: أنا حساسة جداً من هذا الموضوع؛ لأنني أكره نكران الجميل.

وقالت بأنه لا يوجد أي قضية بينها وبين أسرة العمل؛ لأن الأمر بالنسبة لها عمل استبيح ونهب بصفقة تجارية، وعن رأيها بأن تقوم الفنانة أمل بشوشة بدور بطولة رواية "الأسود يليق بك" قالت "أنا لم أرشح بعد الآن أي فنان لأي دور".

وعن حقيقة استيائها من الفنانة أمل بشوشة قالت "ما جعلني أستاء منها بعد المشكلة التي حصلت حول الرواية، أمل لم تتصل بي أبداً وهذا الشيء لم أغفره لها وهي ترد علي بالإعلام، ورغم أن ردها كان غزلاً لي وبشخصيتي، ولكن هذا لم يرق لي، وكأننا متعودتان أن نتحاور عبر الفضائيات والإعلام، نحن لسنا بنفس المقام والأمر بالنسبة لي قد انتهى وإن اتصلت فلن أرد".