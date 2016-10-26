ناصر القصبي يصور جزءاً واحداً من "العاصوف"

يواصل النجم ناصر القصبي تصوير الجزء الأول من مسلسله "العاصوف" في أبو ظبي، وسط تعتيم إعلامي، وحذر التصريحات الصحفية عن العمل من القناة التي ستعرض المسلسل mbc وشركة الإنتاج وطاقم التمثيل والطاقم التقني.

وعلمت مصادرنا أن تصوير المسلسل يتم وفق الوتيرة والخطة الموضوعة للتصوير والتنفيذ مسبقاً من الإنتاج، حيث يجري تصوير الجزء الأول من العمل فقط، مع تأجيل باقي الأجزاء لمراحل لاحقة، حيث سيبدأ الفنان ناصر القصبي تصوير الجزء الثالث من مسلسله الكوميدي "سيلفي 3" الذي سيعرض رمضان المقبل وذلك بعد الانتهاء من "العاصوف 1" ليستكمل تصوير الجزء الثاني من "العاصوف" بعد رمضان 2017، فيما سيتم كامل تصوير الجزء الأول في أبو ظبي بالإمارات داخل استوديوهات twofour54 ولن يكون هناك تصوير في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت المصادر إلى أن كواليس تصوير العمل تتم في أجواء من الود والمحبة والكوميديا، خاصة وأن أغلب الفنانين من أبطال المسلسل شاركوا من قبل في "سيلفي" بجزئيه وتجمعهم علاقة صداقة طيبة، وعلى رأسهم الفنانين ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وريماس منصور وغيرهم، وإن كان العنصر الجديد بالنسبة إليهم المخرج المثنى صبح الذي قدم رمضان الماضي المسلسل التراثي السعودي "حارة الشيخ".

وتؤكد المصادر أن توقيت عرض المسلسل على شاشة mbc لم يتحدد بعد، وإن كان الأقرب أنه سيتم عرضه خارج موسم رمضان، ويشهد هذا العام 2017 تقديم الفنان ناصر القصبي لعملين دراميين هما "العاصوف 1" و"سيلفي 3" في عام واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة.

يشار إلى أن مسلسل "العاصوف" تم تأجيل تنفيذه من قبل مرتين، حيث تأجل تصويره إلى أجل غير مسمى العام الماضي بسبب الموسم الثاني من مسلسل "سيلفي"، فيما تأجل من العام قبل الماضي لارتباط الفنان ناصر القصبي ببرنامج "عرب جوت تالنت 4" الذي عرض على قناة mbc.

و"العاصوف" مسلسل تراجيدي اجتماعي يتخلله مواقف كوميدية يدور حول مواطن سعودي عادي يجسد دوره ناصر القصبي يعيش حياته في الرياض هو وعائلته وما يحدث لهم من تغييرات في حياتهم خلال 50 عاماً، ويتكون من 150 حلقة تلفزيونية على خمسة أجزاء، في قالب درامي شعبي، يتناول قصة عائلة سعودية من المنطقة الوسطى عبر نصف قرن.

والعمل من إنتاج شركة "نوافذ" التابعة للفنان ناصر القصبي، وتأليف د. عبدالرحمن الوابلي، وإخراج المثنى صبح، ويشرف على العمل عبدالرحمن الزايد، وبطولة: ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وليلى السلمان وريم عبدالله وعبدالعزيز السكيرين وسناء بكر يونس وأفنان فؤاد وريماس منصور.