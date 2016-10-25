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الملك سلمان: المملكة تعيش تحولًا تاريخيًا من خلال رؤية 2030

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الملك سلمان: المملكة تعيش تحولًا تاريخيًا من خلال رؤية 2030 الملك سلمان: المملكة تعيش تحولًا تاريخيًا من خلال رؤية 2030

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين (أرشيفية)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة العربية تعيش تحولا تاريخيا من خلال رؤيتها 2030، وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطنى لبناء قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال الحفل الذي أقامته اليوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة فى دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف خادم الحرمين أن هذا الهدف يتطلب جهودا مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودى من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية، مؤكدًا قدرة المملكة على مواجهة هذا التحدي، وصناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميز.

ونوه خادم الحرمين بأنه إدراكا من المملكة لأهمية تبني المنهجيات الحديثة في الإدارة لتحقيق التطور والنماء فقد أطلقت الدولة مجموعة من البرامج لتطوير الأداء الحكومى ودعم المسيرة التنموية، مشيرًا إلى أنه كانت إحدى هذه المبادرات الموافقة على إنشاء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتكون إحدى المحفزات الوطنية لبناء معايير الجودة والتميز المؤسسى.

أ ش أ 

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