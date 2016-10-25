مكياج أعياد 2016 من ديور : رقي ذهبي وأحمر

سرّية، نادرة وثمينة، روح التصاميم المترفة المتميّزة لدى House of Dior هي الرؤية الكامنة وراء هذه المجموعة التي تحمل اسم "العظمة" SPLENDOR عن جدارة. وهي بمثابة تكريم من Peter Philips، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Makeup، لما يجعل المهارة الحرفيّة للتصاميم المترفة لدى Dior استثنائيّةً ولا مثيل لها، تلك التفاصيل المنمّقة التي تكاد تكون مخفيّة المعالم التي تضفي عليها رونقها وروعتها.

هي أشبة بقصيدة تحاكي الجمال بشكلٍ يتناغم مع زمننا الحاليّ، للنساء العصريّات اللواتي يبحثنَ عن كلّ ما هو استثنائيّ وغير مألوف في عالمٍ تغمره الرتابة والأمور الاعتياديّة. تتميّز مجموعة Splendor بالروعة والتألّق، وعلى غرار الحرفيّ البارع، هي تستمدّ الإلهام من فنّ مشاغل Dior مع لمسات من الترترة البرّاقة. تتحرّر هذه الأنوثة المتألّقة من خلال لوحة ألوان مدهشة متعدّدة الأوجه والعناصر الملوّنة الغنيّة للألوان غير اللمّاعة والساتينيّة التي تمتزج مع لمسات من الألوان الذهبيّة، وألوان الشمبانيا الساحرة، وألوان الفوشيا الجذابة، وألوان العقيق الأحمر.

أمّا الشفاه والعيون فهي متألّقة وجريئة أيضاً... حيث ابتكر Peter Philips الإطلالة الخاصّة بمجموعة هذا الموسم

وهي تعيد إلى الأذهان جوهر Dior: الأنوثة الخالدة، الجمال في الحركة، المرح وحبّ الحفلات والتحرّر.

SPLENDOR

I

أمنية يتمنّاها الجميع

الجديد في هذا الموسم، والذي يُعتبر بمثابة هديّة من Dior، هو Diorific Matte Fluid الذي يجمع ما بين التألّق والبساطة. هذه القارورة المرهفة التي تسحر الألباب تحتضن تركيبة رقيقة تزيّن الشفاه والخدود بلمسة من الألوان بتأثير البودرة، وهي غير لمّاعة ومشرقة.

أداة الوضع الدقيقة تسمح بإضافة لمسة مثاليّة من الألوان على الشفاه والخدود للحصول على إطلالة رصينة أو إطلالة جريئة مفعمة بالشغف.

يتميّز هذا الإصدار المحدود بأربعة ألوان عصريّة للغاية، ضروريّة ومخمليّة: الزهريّ الناعم، الفوشيا المتألّق، الورديّ الداكن المشبع باللون الأزرق، والأحمر المتّقد.

Diorific Matte Fluid: Pleasure 001, ‏ Marvel 002 ‏, Treasure 003, Luxury 004

SPLENDOR

الشفاه المرهفة

أنوثة متألّقة ومتّقدة متجسّدةٌ في أحمرِ شفاهٍ يمنحك الماكياج الأكثر ترفاً وروعةً: أُعيد ابتكار Diorific Lipstick هذا الموسم بخمسة ألوان غنيّة ومتحرّرة ذات لمسة نهائيّة غير لمّاعة بتأثير البودرة مع طبقة خفيفة، مشرقة ومريحة. هذه الألوان "البارزة" تشتمل على الزهريّ بلون البشرة، لون التوت المتوهّج، الأحمر المتّقد، والورديّ الداكن المرهف من أجل تحديد الشفاه بشكلٍ مثاليّ. أمّا اللون الذهبيّ، جوهرة هذه المجموعة، فيتمّ استخدامه مع الألوان المغناطيسيّة الكثيفة، أو عبر لمسات مرهفة في وسط الشفاه.

Diorific Lipstick: 065 Golden، ‏440 Charm، ‏560 Ravissement، ‏880 Fascination، ‏950 Splendor

SPLENDOR

III

طلاء الأظافر الرائع

البصمة المتميّزة في مجموعة الأعياد لسنة 2016 هي Diorific Vernis، الذي يأتي بخمسة ألوان بارزة مع لمسات متناغمة من المواد البرّاقة مع قلب لؤلؤيّ يتماشى مع الألوان الدافئة أو الباردة. لوحة آسرة من الألوان للتباهي بإطلالة جريئة، سواء كنت تجرئين على وضع لون التوت الداكن مع وسط مليء بالنجوم، أو أحمر العقيق مع لمسات من الألوان الذهبيّة، البنفسجيّة والفوشيا، لون ذهبيّ معتّق مع لمسات معدنيّة، أو لون زهريّ داكن مع خطوط باللون الفضّي. ولوضع اللمسات النهائيّة على هذا الإصدار المحدود، يمكن استخدام الطبقة النهائيّة بتأثير "المرآة المكسورة" وحدها أو فوق طلاء أظافر غنيّ بالعناصر الملوّنة لتعزيز التألّق.

Diorific Vernis: 001 Nova, ‏328 Golden, ‏779 Precious, ‏850 Splendor, 899 osmic

SPLENDOR

IV

عيون منحونة

تماشياً مع هذا الموسم، تحمل لوحة الألوان ‎5 Couleurs Splendor نمط الترترة البرّاقة المستوحاة من أعمال مشاغل التصاميم المترفة Haute Couture، وتتوفّر ضمن مجموعتين ثمينتين من الألوان المتناغمة وفق تأثير الذهب المعتّق أو الذهب النقيّ.

تتميّز مجموعة Smoky Sequins بتدرجات لونيّة من الأبيض، الفضّي والفحميّ حول اللون الذهبيّ البرونزيّ، وتقدّم تبايناً أكبر لإضفاء لمسة من الدفء على العينين. أمّا مجموعة Precious Embroidery فتقدّم ألوان الزهريّ، البنفسجيّ الفاتح والبنفسجيّ حول لون الشمبانيا الذهبيّ، وبالتالي فهي تُبرز قزحية العين وتضفي الإشراق على العينين من خلال ألوان احتفاليّة مفرحة.

5 Couleurs Splendor: 066 Smoky Sequins, ‏776 Precious Embroidery

كلمسة من الضوء على الجفون، يُضفي Diorshow Fusion Mono الإشراق على العينين من خلال لون كستنائيّ ناعم للحصول على تأثير العيون الدخانيّة الساحرة.

Diorshow Fusion Mono: 751 Infinity

SPLENDOR

V

بشرة بلمسات ذهبيّة

للمرّة الأولى، قامت مشاغل Atelier Vermont، الشريك المفضّل لـ House of Dior، بوضع خبرتها في مجال التطريز الفنّي في تصرّف الماكياج، من أجل تنفيذ النمط الذي ابتكره Peter Philips: شعار Dior مطرّز بـ"خيط" من الترترة الذهبيّة البرّاقة.

يتجسّد التعاون بين التصاميم المترفة والجمال في المنحنيات الأنثويّة لعلبة Diorific "الذهبيّة"، وهي بودرة مضغوطة مشبعة باللون الذهبيّ ومدموغة بالنمط الشهير. تركيبتها الرقيقة تمتزج بسلاسة مع البشرة، فتضفي التألّق الذهبيّ على ملامح الوجه. توضع اللمسات المشرقة الناعمة والمرهفة على الخدود ومعالم الوجه، أو على ناحية الصدر للحصول على تأثير جريء ومتوهّج.

Diorific Splendor: 001

تماشياً مع روح الترترة البرّاقة، تكشف Dior Blushعن لون المشمش المتقزّح بعض الشيء الذي يلائم كافة ألوان البشرة ويعزّزها من خلال لمسات دافئة ساحرة.

Dior Blush Splendor: 671