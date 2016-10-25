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صورة تذكارية للرئيس مع شباب الأحزاب والقوى السياسية بمؤتمر شرم الشيخ

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صورة تذكارية للرئيس مع شباب الأحزاب والقوى السياسية بمؤتمر شرم الشيخ صورة تذكارية للرئيس مع شباب الأحزاب والقوى السياسية بمؤتمر شرم الشيخ

>كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار "ابدع - انطلق"، صورة تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسى مع شباب الأحزاب والقوى السياسية المشاركين فى المؤتمر.

كان السيسى قد وجه عدة رسائل للشباب من خلال المؤتمر، أهمها أن الشباب المصرى بخير وقادر على التعبير عن نفسه بكل ثقة، المصارحة والمكاشفة لصالح الأمن القومى، النواب الشباب تم انتخابهم بشكل حر، وبصورة لم تكن متوفرة من قبل، وهم الجسر بين الدولة والناس خصوصاً فى مواجهة تزييف الوعى، انتبهوا إلى كل إجراء تتخذونه واعملوا جداول، يهمنا أى إنسان أمين ومخلص وشريف يبقى معانا، والأمانة لمصر وليس لنفسى.

 


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