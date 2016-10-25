«وكيل لجنة الإسكان» عن تصريحات «السيسي»: وصفة كاملة لمعالجة المشكلات الراهنة

أكد المهندس يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية التصريحات التى صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر الوطنى للشباب، والتى طالب فيها بالعمل على صنع حلول غير تقليدية لمختلف المشاكل المصرية ومنها مشكلة التعليم والتى قال فيها إن لن تحل أبدًا بالطرق التقليدية.

ولفت المغازى، في بيان له اليوم إلى أن كلمة الرئيس السيسي وتصريحاته اليوم جاءت بمثابة وصفة كاملة لمعالجة المشكلات الراهنة، فحجم التحديات الماثلة أمام الوطن كبيرة للغاية، ولابد من سلك مسارات غير تقليدية والتفانى في حب الوطن والإخلاص له.

وشدد المغازى، أن الرئيس كان على وعى تام عندما قال أن الثورة قامت في مصر مرتين بسبب التردى في الأحوال والتراجع الكبير في مقومات وقدرات الدولة، موضحًا أن حجم الانجازات التى تمت في مصر على مدى العامين الماضيين كبير للغاية وأن مصر تخطو بثبات للمستقبل.