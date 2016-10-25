المغازي: المؤتمر الوطني للشباب خطوة إيجابية فى طريق التنمية‎

قال معاون رئيس الوزراء الأسبق، عبد الله المغازي، إن المؤتمر الوطني للشباب خطوة إيجابية فى طريق التنمية والتطوير الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تبنيه منذ بداية العام، عندما أكد فى أكثر من محفل أن هذا العام هو عام الشباب، لافتًا إلى أنه من الضروري تفعيل توصيات المؤتمر.

وأضاف المغازي، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن شهادة فشل الحكومة يكتبها المواطن عندما لا يجد أحدًا من المسئولين ليشكوه إلا رئيس الجمهورية، مشددًا على ان بعض الوزارات تحولت إلى سكرتارية تردد أنها نفذت تعليمات السيد الرئيس، مردفًا: ” لدينا مسئولين فى غاية الفشل”.

وأوضح المغازي، أن المؤتمر تميز باختيار متنوع للشباب ويهدف لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على ان الشباب فى حاجة لمزيد من التفاعل والاحتضان الحكومي لرفع كفاءة الجهاز الإداري ودفع عجلة التنمية.

وأكد المغازي، أن مصر حتى الآن لا تعترف بالصف الثاني والثالث من القيادات السياسية وتختذل كافة القرارات بشكل مركزي وفقا لنظام بيروقراطي معقد، مشيرًا غلى ان شباب التأهيل الرئاسي جزء كبير منهم معين فى الحكومة ووتستعد الدولة لتأهيلهم إداريًا.