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كاتب صحفي: «أبو الغيط» حصل على الضوء الأخضر من «الأمم المتحدة» لإنقاذ ليبيا

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كاتب صحفي: «أبو الغيط» حصل على الضوء الأخضر من «الأمم المتحدة» لإنقاذ ليبيا كاتب صحفي: «أبو الغيط» حصل على الضوء الأخضر من «الأمم المتحدة» لإنقاذ ليبيا

الكاتب الصحفي، أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، إنه في ضوء حالة الانسداد التي شهدتها الأزمة الليبية منذ خمس سنوات، وفشل كل الجهود العربية، وتعثر المجتمع الدولي في إيجاد حل للأزمة، تم حاليًا الاتفاق على جهد جماعي، لأنه لا يُمكن لأي طرف بمفرده حل الأزمة، في إشارة إلى الاتفاق العربي- الأفريقي الذي حدث مؤخرًا.

وأضاف العشري، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قد حصل على الضوء الأخضر من الأمم المتحدة خلال الفترة الأخيرة، لتتحرك الجامعة من أجل إنقاذ ليبيا.

وأوضح العشري، أن الجامعة العربية لا زالت في بداية الطريق، وهو مجرد تحرك، ووضع خارطة طريق، إلا أن الأزمة لم تنته حتى هذه اللحظة، متابعًا أنه قد يتمكن أبو الغيط، من خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن كوبلر، إلي ليبيا التوصل إلى صيغة تفاهم تجمع كافة الأطراف الليبية، إلى جانب السعي المصري- الخليجي خلال المرحلة المقبلة، لإقناع الجميع بالتعاطي مع اتفاق الصخيرات.

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