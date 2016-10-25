السيسي: سلطتي مقيدة.. ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتي الرئاسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع مجموعة من الشباب خلال المؤتمر الوطني الأول المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، إن السلطة ليست لحماية النظام، فاليوم هناك تداول على السلطة، وأنا فى نهاية المدة “خلاص مقدرش أقعد يوم زيادة”.

وأضاف الرئيس أنه لابد من المشاركة الاجتماعية والسياسية وفتح المجال للشباب، مؤكدًا أنه يسعى إلى مساعدة الشباب ويرحب بكل مواطن أمين ومخلص وشريف يعمل معه.

وقال الرئيس إن حجم المصارحة والمكاشفة المتاح حاليًا فى تناول القضايا التى تخص الدولة أكثر مما هو مطلوب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدعونا للخجل من عدم المصارحة مع الشعب لأن عدم المصارحة قد يؤدى إلى الدخول فى دوامة.