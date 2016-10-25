أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السيسي: سلطتي مقيدة.. ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتي الرئاسية

Google+ Print
السيسي: سلطتي مقيدة.. ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتي الرئاسية السيسي: سلطتي مقيدة.. ومقدرش أقعد يوم زيادة عن مدتي الرئاسية

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع مجموعة من الشباب خلال المؤتمر الوطني الأول المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، إن السلطة ليست لحماية النظام، فاليوم هناك تداول على السلطة، وأنا فى نهاية المدة “خلاص مقدرش أقعد يوم زيادة”.

وأضاف الرئيس أنه لابد من المشاركة الاجتماعية والسياسية وفتح المجال للشباب، مؤكدًا أنه يسعى إلى مساعدة الشباب ويرحب بكل مواطن أمين ومخلص وشريف يعمل معه.

وقال الرئيس إن حجم المصارحة والمكاشفة المتاح حاليًا فى تناول القضايا التى تخص الدولة أكثر مما هو مطلوب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يدعونا للخجل من عدم المصارحة مع الشعب لأن عدم المصارحة قد يؤدى إلى الدخول فى دوامة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين