خالد صلاح مشيدًا بمؤتمر الشباب بشرم الشيخ: استعدنا أجواء 30 يونيو

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إنه استشعر منذ اللحظة الأولى خلال مشاهدته لقائمة الحضور الذين تم دعوتهم لمؤتمر الشباب الأول الذى أقيم بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك استعادة لأجواء 30 يونيو واللحمة التى كانت بها، لأن الشباب هم عنوان ثورات مصر.

وأضاف خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن الحديث عن الإفراج عن عدد من المحبوسين هام جدًا فى حضور الرئيس السيسي، مشيدًا بالطرح الذى يتم خلال المؤتمر الوطنى للشباب، قائلًا "هذه بداية صحيحة جدًا لاستعادة 30 يونيو بعنوان الشباب، وكلام شجاع بيتقال لأنه كلام وطنى وعمر الرئيس السيسي ما هيرفض رأى".

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أنه لا يريد أن يغلق الشباب رأيهم حول الإفراج عن أشخاص بعينهم داخل السجون، قائلًا "أنا بقول عيدوا النظر فى ملف أحمد دومة، وقلت الكلام ده لكل حد فى البلد، لأن فى ملف قانونى مقدرش أتجاوزه، وإحنا من أنصار إن السلطة والإدارة متتدخلش فى أعمال القضاء، إلا إذا كان من صلاحيات الرئيس هذا الأمر".