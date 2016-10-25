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زيدان: مندهش من استدعاء «كاسميرو» لمنتخب البرازيل رغم إصابته

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زيدان: مندهش من استدعاء «كاسميرو» لمنتخب البرازيل رغم إصابته زيدان: مندهش من استدعاء «كاسميرو» لمنتخب البرازيل رغم إصابته

زين الدين زيدان

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن دهشته من استدعاء البرازيلي لنجم خط الوسط كاسميرو، لخوض مباراتي منتخب السامبا أمام الأرجنتين وبيرو يومي 10 و16 نوفمبر، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويأتي شعور زيدان بالدهشة نظرًا لأن اللاعب البرازيلي كاسميرو يعاني من إصابة بشرخ في ساقه اليسرى منذ خروجه من مباراة فريقه أمام نادي إسبانيول يوم 18 سبتمبر الماضي، وهي المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي أن البرازيلي كاسميرو نجم ريال مدريد لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في الشهر الماضي ويجب أن يواصل المرحلة الأولى من التعافي من إصابته دون أن يخوض أي تدريب.

وأضاف قائلًا “نأمل أن يتعافي كاسميرو بشكل سريع من الإصابة التي لحقت به والعودة مرة أخرى للفريق، ولكن سننتظر تعافيه بشكل كامل”.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه فريق ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني خارج ملعب سنتياجو برنابيو.

أ ش أ

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