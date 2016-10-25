بالأسماء.. مايا مرسى تضم عضوات جدد لتشكيل المجلس القومى للمرأة بالأقصر

قررت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، ضم عدد من العضوات الجدد لتشكيل المجلس فرع الأقصر، وبذلك يصل عدد الأعضاء بمحافظة الأقصر لـ19 عضو وعضوة من أبناء المحافظة بمختلف الفئات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعاد سعد مقرر المجلس القومى للمرأه بالأقصر، أن العضوات الجدد هن "منى عبده أحمد، وماجى منير سلوانس، ونيفين وديع عبد القدوس، ومادلين يوسف عباس، ونها أحمد محمود، وأمل النوبى السعدى، أما بقية أعضاء المجلس بفرع الأقصر فهم (سعاد سعد مقرر الفرع، وصفية رجب منتصر مقرر مناوب، والإعلامى محمد أبو المجد عضو، والصحفية شيرين النجار عضو، وأمانى أميل جرس عضو، وأمانى محمد المدنى عضو، وجيهان محمد عبد المريد محمد عضو، ونجوى محمد على عضو، وهدى عبدالمريد محمد عضو، ونجوى محمد خليل عضو، ومرسيل منشى قرياقوس عضو، وفاطمة عبدى الطيرى عضو، وماجى منير سلوانس عضو).

وقالت مقرر المجلس القومى للمرأه بالأقصر فى تصريحات صحفية، أن المجلس انضمت له كوادر أقصرية شابة لها باع خدمى وخيرى ومؤهلة سياسيًا وثقافيًا، ستضيف للمجلس الكثير من قدراتهم على العمل العام والتطوعى داخل المجلس، موضحة أن شابات الأقصر يجددن دماء المجلس القومى للمرأه وهم مستقبل مصر.