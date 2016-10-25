نوفمبر القادم..مجلس النواب الأمريكي يصوت على تجديد قانون عقوبات إيران

قال مساعدون بالكونجرس الأمريكى لرويترز اليوم الثلاثاء أن زعماء الجمهوريين بمجلس النواب يخططون لإجراء تصويت بحلول منتصف نوفمبرعلى أقرب تقدير على تجديد التفويض لقانون عقوبات إيران لأجل عشر سنوات.

وبحسب “رويترز”، القانون الذى ينتهى أجله فى 31 من ديسمبرأحد الأعمال الرئيسية التى تواجه المشرعين عندما يعودون إلى واشنطن عقب انتخابات الثامن من نوفمبر.

وقال المساعدون إن تجديد التفويض لمشروع قانون لا يتضمن أى تعديلات على التشريع الحالى سيمر على الأرجح بمجلس النواب لكن مصيره فى مجلس الشيوخ أقل يقينا فى ضوء مخاوف الحكومة إزاء مشروع القانون.