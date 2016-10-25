المتحدث العسكري يعرض فيديو ختام تدريب قوات المظلات المصرية والروسية

نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فيديو ختام فعاليات التدريب المشترك لقوات المظلات المصرية والروسية «حماة الصداقة 2016».

واختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي «حماة الصداقة 2016»، الذي نفذته عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية بمنطقة التدريبات المشتركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة العلمين.

ويأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

" frameborder="0">