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علاج ٣٥٠ حالة حرجة في «صبايا الخير»

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علاج ٣٥٠ حالة حرجة في «صبايا الخير» علاج ٣٥٠ حالة حرجة في «صبايا الخير»

ريهام سعيد أرشيفية

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “صبايا الخير”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن علاج ٣٥٠ حالة ميؤوس منها في جميع مستشفيات ، من حالات البرنامج، وهو ما اعتبرته بالمعجزة الإلهية.

وقام برنامج “صبايا الخبر” بعمل احتفاليه بهذه المناسبة، في استضافة “الهلال الأحمر المصري” وتعد هذه الاحتفالية هي الثانية على التوالي للبرنامج، للاحتفال مع الأطفال الذين تم شفائهم.

جدير بالذكر أن برنامج “صبايا الخير” تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة “النهار” من الإثنين للأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً من كل أسبوع.

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