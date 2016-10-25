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المرصد السورى: وصول أسطول سيارات محملة بعناصر داعش العراق إلى الرقة

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المرصد السورى: وصول أسطول سيارات محملة بعناصر داعش العراق إلى الرقة المرصد السورى: وصول أسطول سيارات محملة بعناصر داعش العراق إلى الرقة

تنظيم داعش – أرشيفية

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بوصول رتل ضخم من السيارات المحملة بعناصر من تنظيم “داعش” الإرهابى إلى محافظة الرقة السورية، متوجها إليها من العراق.

وأوضح المرصد حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أن الرتل يضم أحد أبرز قادة الصف الأول فى التنظيم، ويعتقد أنه زعيمه أبو بكر البغدادى أو وزير الحرب فى التنظيم، مشيرا إلى أن الرتل قدم من العراق ليصل إلى مدينة الرقة السورية ومن ثم إلى ريفها الغربى ليل أمس الإثنين.

وفى سياق آخر، أفاد المرصد باندلاع اشتباكات عنيفة فى محورى “العويجة” و”الشيخ نجار” شمال مدينة حلب بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والفصائل المقاتلة وجبهة “فتح الشام” من طرف آخر وسط قصف صاروخى مكثف على مناطق الاشتباك.

أ ش أ

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